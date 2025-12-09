قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ومنصة «نافذة» الرقمية، تضمن أن المُصدر مُلم تمامًا بالمواصفات القياسية المصرية ومعايير الجودة المطلوبة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، أن كل جهة من الجهات المعنية المصرية تتأكد كل فيما يخصه، من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات المصرية، وفحصها للتأكد من «خلوها من أي مواد مسرطنة في المنتجات الغذائية، أو الكيماويات غير المقبولة»، في الأسواق المصرية.

وشدد أن هذا النظام يحمي صحة المواطن المصري والصناعة الوطنية من «سلع رديئة الجودة» كانت تدمر الصناعة، مؤكدا أن هذا الأمر «انتهى تماما».

وأشار إلى أن منصة «نافذة» ليست خاصة بالجمارك وحدها، منوها أنها منصة قومية للتجارة المصرية تضم أكثر من 30 جهة رقابية معنية، مثل هيئة سلامة الغذاء، والحجر الزراعي والبيطري، والرقابة على الصادرات والواردات.

ولفت إلى أن المنظومة تتصدى أيضًا لمحاولات التهريب من الخارج، مشيرا إلى وجود إجراءات «مراجعة لاحقة» تحدث في مستودعات المستوردين والمصانع بعد الإفراج الجمركي، للتحقق من مدى مطابقة الشحنات للاشتراطات الجمركية والمواصفات المصرية.