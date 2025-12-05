أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، استراتيجية أمن قومي جديدة منتظرة منذ فترة، تحول فيها السياسة الخارجية من الطموح العالمي إلى تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

تُحدد الوثيقة رؤية ترامبية فريدة مبنية على شعار "أمريكا أولا"، تنتقد الحلفاء الأوروبيين وتدعم معارضي قيمهم، وترفض مبدأ الهيمنة العالمية التقليدي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

تشير الاستراتيجية إلى تحول حاد عن الدعوات التاريخية لإعادة التركيز على آسيا، رغم اعتبار الصين المنافس الأبرز، وتؤكد أن "الولايات المتحدة ترفض الانحياز لمبدأ الهيمنة على العالم"، مضيفة أنها ستمنع قوى أخرى من ذلك دون هدر دماء وأموال في مواجهة كل قوى العالم الكبرى والمتوسطة.

وتتعهد الوثيقة بتعديل الحضور العسكري العالمي لمواجهة التهديدات العاجلة في نصف الكرة الغربي، والابتعاد عن الميادين التي تراجعت أهميتها للأمن القومي الأمريكي خلال السنوات الأخيرة.

وتتحدث الاستراتيجية صراحة عن تعزيز هيمنة الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، مستهدفة مهربي المخدرات في البحر والتدخل ضد قادة يساريين والسيطرة على موارد رئيسية مثل قناة بنما.

وأظهرت الاستراتيجية ترامب يحدّث "مبدأ مونرو" القديم منذ قرنين، الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أن أمريكا اللاتينية منطقة محظورة على المنافسين، خاصة الأوروبيين، قائلة: "سنُعلن ونطبِّق مُلحق ترامب على مبدأ مونرو".