المشرعون اليونانيون يوافقون على شراء أنظمة مدفعية صاروخية من إسرائيل

قال مسئولان مطلعان لوكالة رويترز للأنباء إن المشرعين اليونانيين وافقوا في وقت متأخر من أمس الخميس، على شراء 36 نظام مدفعية صاروخية من طراز (بي يو إل إس) من إسرائيل بحوالي 650 مليون يورو (757.84 مليون دولار).

وذكرت اليونان أنها ستنفق حوالي 28 مليار يورو (32.66 مليار دولار) بحلول عام 2036 على تحديث قواتها المسلحة بعد خروجها من أزمة ديون استمرت من عامي 2009 إلى 2018.

وقال مسئول كبير على دراية بالمسألة لـ"رويترز": "وافقت لجنة الدفاع بالبرلمان في جلسة مغلقة على شراء أنظمة بي.يو.إل.إس".

وأكد مسئول ثان موافقة البرلمان، وأن التكلفة ستكون ما بين 650 إلى 700 مليون يورو تقريبا.

وأفادت رويترز في نوفمبر بأن اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لشراء هذه الأنظمة.

وترتبط اليونان وإسرائيل بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية قوية، وأجرتا عدة مناورات مشتركة في السنوات القليلة الماضية، وتديران مركز تدريب جوي في جنوب اليونان.

وتجري اليونان أيضا محادثات مع إسرائيل لتطوير قبة دفاع صاروخي مضادة للطائرات والصواريخ بثلاثة مليار يورو.

وقال مسئولون إن نظام "بي.يو.إل.إس"، الذي تصنعه شركة أنظمة "إلبيط" الإسرائيلية، يصل مداه إلى 300 كيلومتر، وسيساعد في حماية الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا وكذلك الجزر اليونانية في بحر إيجة.