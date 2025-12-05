النني: أغلقنا صفحة الكويت ونستعد بقوة لمواجهة الإمارات

أكد محمد النني، لاعب المنتخب المصري، أن الفريق أغلق صفحة مباراة الكويت وبدأ الاستعداد بكل تركيز لمواجهة الإمارات ضمن منافسات كأس العرب.

وقال النني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الإمارات: "منذ قبل انطلاق البطولة ونحن مستعدون جيدًا، ونعلم مدى قوة هذه البطولة وأهميتها، بالنسبة لنا، نحن نسعى للتتويج بالبطولات والمنافسة على أعلى مستوى".

وأضاف: "في المباراة الماضية أمام الكويت قدمنا أداءً جيدًا، لكن لم يحالفنا الحظ في ترجمة الفرص إلى أهداف، تحدث معنا حلمي طولان بعد اللقاء، وكنا نتمنى أن تكون النتيجة أفضل".

وتابع: "أغلقنا هذه الصفحة الآن وركزنا بالكامل على مباراة الإمارات، ندرس نقاط القوة والضعف في الفريق الإماراتي، واللاعبون جميعهم جاهزون 100% لتقديم أفضل أداء أمامهم".

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العرب بالتعادل مع منتخب الكويت بنتيجة 1-1.