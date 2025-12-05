الحصر العددي للدائرة الخامسة مركز جرجا بسوهاج يشير إلى الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة، ومقرها مركز جرجا، عن نتائج الحصر العددي بعد فرز وتجميع الأصوات. وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في جداول الناخبين 473,364 مواطناً، ومن أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 94,647 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 4,478 صوتاً، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 90,169 صوتاً.

وتتجه جولة الإعادة بين المرشحين الأربعة:

ياسر الهواري، حزب الشعب الجمهوري، وحصل على 18,677 صوتاً،

محمود أبو خروف، مستقل، وحصل على 17,388 صوتاً،

عبد الحكيم العش، مستقل، وحصل على 13,396 صوتاً،

مصطفى خليفة، مستقل، وحصل على 12,561 صوتاً.

وشهدت الدائرة تنافساً كبيراً نتيجة زيادة عدد المرشحين، حيث كان يتنافس فيها 39 مرشحاً على مقعدي الدائرة، التي تشمل مركز جرجا والعسيرات. وأظهرت نتائج الحصر العددي المبدئي أن أيّاً من المرشحين لم يتجاوز نسبة 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، رغم حصولهم على نسب تصويت مرتفعة مقارنة بباقي المرشحين، مما أدى إلى تحديد الإعادة بينهم.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع في تمام التاسعة مساء الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت الذي انطلق صباح الأربعاء على مدار يومين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين. أعقب ذلك عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية ثم الحصر العددي في اللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة ضمن الجولة الأولى، بعد إلغائها وإعادة الاقتراع فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، باستثناء دائرة إطسا (إعادة)، ليختار المواطنون ممثليهم في المجلس المقبل وسط متابعة وترتيبات تنظيمية موسعة.