نعيم قاسم: تعيين مدني بلجنة الميكانيزم سقطة لحكومة لبنان

انتقد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الجمعة، قرار الرئاسة اللبنانية بتعيين شخصية مدنية في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعروفة بـ "الميكانيزم"، معتبرا إياه "سقطة" لحكومة البلاد ومخالفا لكل تصريحاتها السابقة.

جاء ذلك في أول تعليق للحزب على إعلان الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، تكليف السفير السابق والمحامي سيمون كرم، برئاسة الوفد اللبناني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأنشئت لجنة "الميكانيزم" بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وفي خطاب متلفز، قال قاسم، إن "المشاركة برئيس مدني في الميكانيزم، مخالف بوضوح لكل التصريحات التي كانت تقول إن إشراك أي مدني شرطه وقف الأعمال العدائية".

وأضاف موجها كلامه للمسئولين اللبنانيين: "كل خطوة تقدمونها لن تكون إلا جزء لا يتجزأ من مطالب إسرائيل، وما جرى سقطة إضافية تضاف إلى خطيئة قرار 5 آب (أغسطس)". في إشارة إلى قرار الحكومة نزع سلاح الحزب.