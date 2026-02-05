تراجع سعر البتكوين إلى أقل مستوياته منذ 15 شهرا

واصل سعر العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم بتكوين انخفاضه المستمر منذ أشهر خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتراجع بنسبة 11% أخرى إلى 67 ألف دولار للوحدة الواحدة وهو أقل مستوى له منذ 15 شهرا.

وفقدت العملة الرقمية الأصلية، التي تم الترويج لها باسم "الذهب الرقمي"، 46% من قيمتها منذ 6 أكتوبر عندما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق وكان 50ر126210 دولارا، وفقًا لمنصة تداول العملات الرقمية كوين بيز.

بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2024، شهدت أسعار البتكوين ارتفاعا تدريجيا خلال معظم العام، ويعود ذلك جزئيا إلى توقعات المستثمرين بإدارة أكثر دعمًا للعملات الرقمية في واشنطن.

كما تضررت بشدة الشركات التي تتيح للمستثمرين شراء وبيع العملات الرقمية، فضلا عن العدد المتزايد من الشركات التي جعلت الاستثمار في البتكوين محور أعمالها الرئيسي، من موجة التراجع الأخيرة.

وانخفض سهم شركة كوين بيز جلوبال بنسبة 1ر9% وتراجع سهم منصة التداول الإلكتروني روبن هود ماركتس بنسبة 1ر8% كما تراجع سهم شركة تعدين البتكوين وريت بلاتفورمس بنسبة 10%.

وهبط سهم شركة ستراتيجي، أكبر شركات ما تسمى بـ"خزينة العملات الرقمية" التي تجمع الأموال خصيصا لشراء البيتكوين، بنسبة 13%. وتشير الشركة، التي كانت تعرف سابقا باسم ميكرو ستراتيجي على موقعها الإلكتروني إلى امتلاكها 713502 وحدة بتكوين. وبمتوسط ​​أسعار شراء تتجاوز 76 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني أن الشركة متكبدة خسائر في استثمارها. وبلغت قيمة حيازاتها من البيتكوين صباح اليوم حوالي 8ر47 مليار دولار، أي أقل من 3ر54 مليار دولار التي تشير ستراتيجي إلى أنها دفعتها لجمع هذه الكمية..