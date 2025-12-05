سفينة تتعرض لهجوم من قراصنة في مضيق باب المندب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، تعرض سفينة شحن كانت تعبر مضيق باب المندب لهجوم نفذه قراصنة مشتبه بهم.

وأوضح المركز، أن الحادث تضمن قيام قوارب صغيرة بمطاردة السفينة وإطلاق النار باتجاهها.

وقالت شركة الأمن الخاصة "ديابلوس جروب" إن السفينة تعرضت لهجومين منفصلين، مشيرة إلى أن الحراس المسلحين على متنها ردوا على مصادر النيران، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وأكدت الشركة أن السفينة المستهدفة هي ناقلة بضائع.

ويُعد مضيق باب المندب ممرا بحريا استراتيجيا يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويفصل بين الساحل الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، وتتعرض مياهه أحيانا لمحاولات قرصنة.

كانت ناقلة ترفع علم مالطا قادمة من سيكا بالهند ومتجهة إلى دوربان في جنوب أفريقيا قد تعرضت الشهر الماضي لهجوم مماثل من قِبل قراصنة صوماليين قرب الساحل المطل على البحر الأحمر.