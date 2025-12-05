تايوان تحظر تطبيق ريد نوت الصيني بسبب حدوث عمليات احتيال

أعلنت تايوان، اليوم الجمعة، حظر تطبيق "ريد نوت" الصيني للتواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، ما يسلط الضوء على مخاوف تايبيه من التعامل مع هذه النوعية من التطبيقات الإلكترونية عبر المضيق.

وذكرت وزارة الداخلية التايوانية اليوم أن تطبيق ريد نوت يرتبط بحدوث 1706 واقعة احتيال بقيمة 248 مليون دولار تايواني (9ر7 مليون دولار أمريكي) منذ العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الداخلية التايوانية قولها إن ضحايا عمليات الاحتيال ليس لديهم وسيلة للحصول على تعويضات لأن مقر التطبيق الإلكتروني يقع خارج تايوان.

وفي وقت سابق هذا العام، حث مكتب الأمن القومي في تايوان المواطنين على توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة الصينية، بسبب احتمال وجود خروقات أمنية، وذلك عقب عمليات فحص أجراها المكتب مؤخرا لخمسة من تلك التطبيقات، التي تشمل "تيك توك" و"ريد نوت".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) عن المكتب قوله إن عمليات الفحص التي أجرتها أعلى وكالة استخباراتية في تايوان، وشملت خمس من منصات التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة، والتي شملت تطبيقات "ويبو" و"وي تشات" و"بايدو كلاود"، كشفت عن انتهاكات خطيرة لأمن اتصالات المستخدمين عبر عدة مؤشرات.