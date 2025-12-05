بوتين يعرب عن امتنانه لاهتمام الهند بجهود السلام في أوكرانيا

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن امتنانه لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للاهتمام الذي توليه نيودلهي لجهود السلام في أوكرانيا.

وقال بوتين إن روسيا والهند تربطهما علاقات في المجال العسكري وفي مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي ضمن أمور أخرى، مضيفا: "نخطط للمضي قدما في كل هذه المجالات"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تؤيد السلام وإن على العالم أن يعود إليه، في إشارة إلى الصراع الدائر في أوكرانيا.

ويجري بوتين أول زيارة إلى الهند منذ أربع سنوات وذلك في وقت تجري فيه نيودلهي محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بضائعها بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الكرملين إن موسكو تنتظر ردا من واشنطن عقب المحادثات التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع في العاصمة الروسية بين بوتين وممثلين عن الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن يوري أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين قوله: "نحن الآن في انتظار رد فعل زملائنا الأمريكيين على المناقشة التي أجريناها يوم الثلاثاء".

وأضاف أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم يتم كذلك تحديد موعد لاجتماع جديد مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.