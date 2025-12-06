تعرف على سجل منتخب مصر أمام منافسيه في كأس العالم

تعرف منتخب مصر على منافسيه في مجموعته ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، مع منتخبات، بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وخلال 10 مواجهات سابقة أمام منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا التي تتواجد مع مصر في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم 2026، حقق الفراعنة نتائج مميزة، بفوزه في 6 منها، وتعادله في مباراتين، فيما تلقى الهزيمة في مباراتين، وتسجيله 16 هدفاً مقابل 10 أهداف تلقتها شباكه.

البداية ستكون بمنتخب بلجيكا الذي يستهل "الفراعنة" مشوارهم في الظهور الرابع أمامه في النسخة رقم 23 للمونديال، حيث التقيا 5 مرات، وتمكن منتخب مصر من الفوز في 4 منها، وآخرها عام 2022 بالكويت بفضل ثنائية مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه، مقابل هدف أحرزه لويس أوبيندا على ملعب جابر الأحمد الصباح بتاريخ 18 نوفمبر.

أما منتخب نيوزيلندا الذي يواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية فقد لعب 3 مباريات أمام منتخب مصر بطابع ودي الأولى والثانية عام 1999 وتعادل (1 - 1) وسجل هدف مصر حازم إمام ثم تفوق منتخب مصر (1 - 0) بتوقيع إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الحالي وكلا المباراتين أقيمتا في 10 و15 يوليو.

وفي المواجهة الثالثة كرر المنتخب تفوقه بنفس النتيجة بفضل الهدف الذي أحرزه مصطفى محمد وأقيم المباراة في 22 مارس 2024 على ملعب تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في أول مباراة يقوده خلالها حسام حسن كمدير فني.

أخيرًا، لعب منتخب مصر مواجهتين أيضًا أمام نظيره إيران الذي يلتقيه في الجولة الثالثة وكانت الخسارة (1 - 2) نتيجة المواجهة الأولى بتاريخ 16 يوليو 1975 وسجل هدف مصر شاكر عبد الفتاح، فيما حسم التعادل بنتيجة (1 - 1) المواجهة الثانية في 7 يونيو 2000، ثم تفوق منتخب مصر بركلات الترجيح (8 - 7) وجاء هدف مصر بتوقيع حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر.