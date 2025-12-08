نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المفاوضات الجارية بشأن ترتيب أمني مع سوريا، وذلك خلال مؤتمر السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لوزارة الخارجية في القدس.



وقال نتنياهو: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق لفصل القوات في جنوب سوريا، لكننا نحافظ على مصالحنا. نعمل على نزع سلاح الجنوب الغربي السوري وحماية الطائفة الدرزية، مع بقائنا مسيطرين على مواقعنا الاستراتيجية في المنطقة".



وأضاف في إشارة إلى أحداث سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد : "تدخلت إيران عسكريا محاولة إرسال فرقتين جوا لإنقاذ النظام السوري، لكن سلاح الجو الإسرائيلي منع ذلك وأبعدها عن المجال الجوي السوري".

كما علق نتنياهو على أحداث السابع من أكتوبر بالقول: "يمكن اعتبار أن قيادة حماس أطلقت الرصاصة الأولى حين نفذت عمليتها منفردة دون تنسيق، مخالفة الخطة المفترض تنفيذها بالتزامن مع عدة جبهات ليطلق علينا بحر من الصواريخ والقذائف الباليستية".