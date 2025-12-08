 زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ألاسكا - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ألاسكا

وكالات
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 5:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 5:32 ص

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) فجر اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية. 

وأوضحت الهيئة أن الهزة الأرضية سجلت عند الساعة 22:17 من مساء الأحد بتوقيت غرينتش (01:17 فجر الاثنين بتوقيت موسكو)، على بعد نحو 89 كيلومترا من مدينة ساند بوينت، فيما بلغ عمق مركز الزلزال حوالي 70.3 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال. 

وكانت ألاسكا قد شهدت السبت، زلزالا قويا بلغت شدته 7,0 درجات على مقياس ريختر ، وقع على بعد 90 كيلومترا شمال مدينة ياكوتات وعلى عمق 10 كيلومترات، وأعلن السيناتور الأمريكي عن الولاية دان ساليفان إن السلطات لم تتلقَّ أي بلاغات بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.


