يورتشيتش يكشف عن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت في قمة مؤجلة بالدوري الممتاز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن قائمة فريقه استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفاً على الفريق البترولي في الثامنة مساء السبت على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.

وجاءت القائمة التي اختارها يورتشيتش للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم.

خط الدفاع:

محمود مرعي – علي جبر – أحمد سامي – طارق علاء – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ – عبد الرحمن جودة – أسامة جلال.

خط الوسط:

أحمد توفيق – محمود دونجا – مهند لاشين – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – محمد رضا «بوبو» – مصطفى فتحي.

خط الهجوم:

فيستون ماييلي – دودو الجباس.

ويسعى بيراميدز لحصد نقاط المباراة من أجل مواصلة المنافسة على مراكز القمة، بينما يأمل بتروجت في استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المؤجلة.