البنك المركزي الهندي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى خلال 6 شهور

خفض البنك المركزي الهندي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى خلال 6 شهور، بعد تراجع معدل التضخم في البلاد إلى أدنى معدلاته على الاطلاق، مما يعطي الاقتصاد الهندي دفعة إضافية في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن لجنة السياسات النقدية المؤلفة من ستة أعضاء في البنك برئاسة محافظ البنك سانجاي مالهوترا صوتت اليوم الجمعة بالإجماع لصالح خفض سعر إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس إلى 25ر5%.

وفي حين أن غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم كانوا يتوقعون هذا القرار، فإن العديد منهم توقعوا أن يثبت البنك أسعار الفائدة بعد الانخفاض غير المسبوق للروبية الهندية هذا الأسبوع بواقع تسعين روبية للدولار الواحد، لتسجل أسوأ أداء لعملة محلية في قارة آسيا.

وسجلت الروبية ارتفاعا بعد اعلان البنك المركزي الهندي حيث زادت قيمتها بنسبة 2ر0% إلى 7750ر89 روبية للدولار، كما ارتفعت السندات السيادية الهندية لأجل عشر سنوات مع تراجع العائد بواقع 6 نقاط أساس إلى 46ر6%.

كما أعلن بنك الاحتياط الهندي عن طرق سندات جديدة للشراء.