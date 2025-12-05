الحصر العددي: إعادة الفرز بين مرشح حزب النور وخمسة آخرين بالدائرة الأولى دمنهور في البحيرة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى، التي تضم دمنهور ومركز دمنهور، برئاسة المستشار السيد أحمد عبد الحليم رئيس اللجنة، وعضوية المستشارين عادل سعد جوهر، والمستشار محمد النقيرة، والمستشار رضا عبد المحسن، نتيجة الحصر العددي لتجمع أصوات الناخبين في الدائرة التي تنافس فيها 31 مرشحًا على ثلاثة مقاعد.

وبحسب الحصر العددي، فقد حصل المرشحون على الأصوات التالية:

سناء برغش: 31,305 صوتًا

طه الشهاوي: 25,904 صوتًا

محمد بهنسي: 25,674 صوتًا

علاء زعيتر: 22,913 صوتًا

رضا الشريف (مرشح حزب النور): 22,514 صوتًا

محمود الجندي: 21,232 صوتًا

ويأتي ذلك من إجمالي عدد الأصوات الذي بلغ 118,706 أصوات، منها 6,135 صوتًا باطلة، ليكون إجمالي الأصوات الصحيحة 112,571 صوتًا.