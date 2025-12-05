ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيق أحد المرشحين، بعدما ضُبط بحوزته كروت دعاية ومبالغ مالية لحثّ المواطنين على التصويت لصالح شقيقه في انتخابات مجلس النواب بدائرة إمبابة.

وكان قسم شرطة إمبابة قد تلقّى بلاغًا من موظفَين (سائق وتباع بشركة نقل) يفيدان بتعرضهما للاعتداء من قِبل شقيق مرشح – مقيم بدائرة القسم – أثناء استقلالهما أتوبيسًا تابعًا للشركة محل عملهما، والتسبب في إحداث تلفيات به تمثّلت في كسر بالزجاج.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بشقيقه، إضافة إلى مبالغ مالية كان يعتزم توزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالحه. وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة.

يأتي ذلك خلال اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في 19 دائرة من محافظات المرحلة الأولى، والتي سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها لوجود عيوب جوهرية أثرت عليها، ليعاد التصويت فيها بين جميع المرشحين البالغ عددهم 446 مرشحًا يتنافسون على 41 مقعدًا.

كما جرت انتخابات الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وهي الدائرة الوحيدة التي لم تشملها أحكام القضاء الإداري التي طالت 30 دائرة ضمن محافظات المرحلة الأولى.