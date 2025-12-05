الحصر العددي بالدائرة السادسة بالمنشأة بسوهاج: جولة إعادة بين المستقلين أبو كريشة والشيباني

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في الدائرة السادسة، ومقرها مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة بلغ 287,887 ناخبًا، وأدلى منهم 67,776 بصوتهم، منها 3,233 صوتًا باطلًا و64,543 صوتًا صحيحًا.

وأظهر الحصر العددي حصول المرشحين إسماعيل أبو كريشة (مستقل) على 18,555 صوتًا، وفصيل الشيباني (مستقل) على 17,606 صوتًا، ولم يتجاوز أي منهما نسبة 50% +1 من الأصوات رغم تصدّرهما المنافسة، ما يشير إلى إجراء جولة إعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت يومين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين، أعقبها فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية وحصرها عدديًا في اللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة من الجولة الأولى، بعدما ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها، ليختار المواطنون ممثليهم في الدورة البرلمانية المقبلة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين.