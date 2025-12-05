الحصر العددي لدائرة المراغة بسوهاج يشير إلى جولة إعادة بين أعلى متنافسين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في الدائرة الثالثة بمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج نتائج الحصر العددي، حيث بلغ عدد المواطنين المقيدين في جميع اللجان الفرعية 259,924 ناخبًا، وأدلى منهم 82,189 بصوتهم، منها 3,943 صوتًا باطلًا و78,246 صوتًا صحيحًا.

وأظهر الحصر العددي حصول المرشحين مصطفى مريزق (مستقل) على 20,361 صوتًا، وحجاج البيني (مستقل) على 13,138 صوتًا، ولم يتجاوز أي منهما نسبة 50% +1 من الأصوات رغم تصدّرهما المنافسة، ما يشير إلى إجراء جولة إعادة بينهما.

أما باقي المرشحين فقد حصل هاشم محمد هاشم على 8,992 صوتًا، وصلاح محجوب عزوز على 7,285 صوتًا، ومحمد عادل بخيت على 5,683 صوتًا، ومحمود حسن على 8,590 صوتًا، وخيري السيد جيوشي على 2,747 صوتًا، وريم محمد أحمد على 189 صوتًا، ورفعت شكيب على 10,875 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت يومين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين، أعقبها فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وحصرها عدديًا في اللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة من الجولة الأولى، بعدما ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها، ليختار المواطنون ممثليهم في الدورة البرلمانية المقبلة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين.