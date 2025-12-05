الانتهاء من حصر 93% من محاضر الفرز باللجنة العامة للدائرة الأولى في البحيرة

انتهت اللجنة العامة للدائرة الأولى بدمنهور، برئاسة المستشار السيد أحمد عبد الحليم وعضوية المستشارين عادل سعد جوهر، ومحمد النقيرة، ورضا عبد المحسن، من حصر 93% من محاضر الفرز المجمعة من اللجان الفرعية.

ولا تزال اللجنة في انتظار وصول 7 صناديق لاستكمال الحصر بالكامل وإعلان الأرقام الأولية، التي تشير إلى تقدّم المرشحين: سناء برغش، ومحمد بهنسي، وطه الشهاوي، وعصام الفقي.

وتنافس في الدائرة الأولى 31 مرشحًا على 3 مقاعد، وتشمل الدائرة قسم ومركز دمنهور، وتضم 100 لجنة فرعية.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت يومين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين، أعقبها فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت الانتخابات في 20 دائرة من الجولة الأولى، بعدما ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها، ليختار المواطنون ممثليهم في مجلس النواب للدورة المقبلة، باستثناء دائرة إطسا التي تُجرى فيها إعادة التصويت، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين.