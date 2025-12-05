أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة – ضمن الدوائر التي أُعيدت – ومقرها مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، النتائج الأولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، وذلك عقب انتهاء أعمال الفرز باللجان الفرعية.

وأوضحت اللجنة أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بلغ 472 ألفًا و685 ناخبًا، أدلى منهم 97 ألفًا و625 ناخبًا بأصواتهم، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 90 ألفًا و551 صوتًا، مقابل 7 آلاف و74 صوتًا باطلًا.

وأسفرت المؤشرات الأولية للحصر العددي عن تقدّم المرشح يوسف الشاذلي (حزب مستقبل وطن) بحصوله على 43 ألفًا و821 صوتًا، يليه علاء العمدة (حزب الجبهة الوطنية) بـ41 ألفًا و730 صوتًا، ثم المهندس مصطفى مؤمن (مستقل) بـ31 ألفًا و717 صوتًا، وجاء بعده اللواء محمد تعيلب (مستقل) بإجمالي 25 ألفًا و882 صوتًا. بينما حصل علي عبد الحفيظ (مستقل) على 21 ألفًا و864 صوتًا، والدكتور إبراهيم حسين (مستقل) على 16 ألفًا و88 صوتًا، لتُجرى جولة الإعادة بين المرشحين الأربعة الأوائل.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت يومين، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات لتيسير مشاركة المواطنين.

وعقب غلق اللجان، بدأت أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، أعقبها الحصر العددي في اللجان العامة.

ويُذكر أن الانتخابات جرت بنظام جولة الإعادة بالدائرة الثانية (مركز إطسا)، وأسفرت نتائجها عن تقدّم المرشحين المستقلين مصطفى البنا والدكتور حسام خليل على مرشحي حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن، وذلك بالتزامن مع إجراء الجولة الأولى في دائرتي بندر الفيوم وأبشواي، عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائجها لاختيار ممثلي المواطنين في مجلس النواب للدورة البرلمانية المقبلة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.