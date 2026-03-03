اليونان تنشر بطارية باتريوت في جزيرة كارباثوس

تعتزم اليونان نقل بطارية باتريوت إلى جزيرة كاربوثوس، في جنوب شرق بحر إيجة، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن جهود البلاد لتعزيز دفاعاتها ضد أي هجمات جوية محتملة، بعد يوم من هجوم طائرة مسيرة على قاعدة جوية بريطانية في قبرص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليونانية.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن هذه الخطوة تأتي بعدما أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس أنه سيرسل فرقاطتين وطائرتي اف -16 إلى قبرص في ظل تصاعد المخاوف الأمنية حول الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

ويزور ديندياس قبرص اليوم وبصحبته رئيس الأركان بالجيش اليوناني ديميتريوس تشوبيس للقاء رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس ووزير الدفاع فاسيليس بالماس لتعزيز تنسيق موقف الدولتين الحليفتين.