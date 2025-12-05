اكتشفت باحث تركي مستحاثات لكائنات بحرية يُقدَّر عمرها بـ50 مليون سنة، في منطقة جبلية تابعة لقرية شعبان بولاية بينجول شرقي البلاد.

وفي حديث للأناضول، قال مدير معهد العلوم الاجتماعية بجامعة بينجول، نبي بوتاسم، إنه لاحظ خلال جولات طويلة مع سكان القرية عبر الجبال المحيطة وجود بقايا صخرية بدت في البداية كأحجار عادية، إلا أنه عند التدقيق لاحظ أنها تشبه محار البحر ونجم البحر وبعض الكائنات القشرية.

وأشار بوتسام إلى أنه بعد أن أخبره سكان القرية بأنهم يرون مثل هذه الأحجار منذ سنوات دون معرفة أصلها أو تاريخها، قرر توثيقها، فأخذ عينات وعرضها على مختصّي علوم الأرض في الجامعة.

وأوضح أن الفحوص الأولية التي أجراها أكاديميون أظهر أن هذه البقايا تعود لمستحاثات كائنات بحرية كانت تعيش قبل نحو 50 مليون عام في بحار ضحلة ودافئة.

ولفت إلى أنه بعد الفحوص الأولية ستُنقل العينات إلى مختبرات جامعة بينغول لإجراء التحاليل التفصيلية.