الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 أشخاص في استهداف قارب مخدرات

أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية الأمريكية استهداف قارب ادعت أنه ينقل مخدرات شرقي المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص كانوا على متنه.

ونشرت القيادة عبر حسابها على منصة "إكس" الجمعة، مشاهد مصورة للحظات استهداف القارب، وذكرت في تدوينتها أن 4 أشخاص على متن القارب قُتلوا في الهجوم الذي نُفذ بناء على أوامر وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وزعمت أن القارب كان يعمل لصالح جماعة صنفتها الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.

وأوضحت القيادة، أن القارب كان يبحر في أحد مسارات تهريب المخدرات شرقي المحيط الهادئ، وأن وحدات الاستخبارات أكدت أنه كان يحمل مخدرات، وأن استهدافه جرى في المياه الدولية.

وتثير الهجمات التي يشنها الجيش الأمريكي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بدعوى تهريب المخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن ما يُوصف بعمليات القتل خارج نطاق القانون في المجتمع الدولي.