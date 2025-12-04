حزب الجبهة الوطنية: غرفة العمليات تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة

واصلت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، على مدار الساعة، متابعة أعمالها لسير انتخابات مجلس النواب 2025، في اليوم الثاني للتصويت على الدوائر ال 19 الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، إضافة إلى جولة الإعادة في لجنة أطسا بمحافظة الفيوم.

وتفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أعمال الغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية، حيث أجرى سلسلة اتصالات مباشرة مع مسؤولي الأمانات في المحافظات للوقوف على سير التصويت لحظة بلحظة، ورصد حجم الإقبال داخل اللجان، ومتابعة الموقف الميداني للمرشحين.

واستعرض القصير تفاصيل المشهد الانتخابي بجميع جوانبه، موجهًا بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية، وأهمية الالتزام الكامل بقواعد وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن سير الاستحقاق البرلماني في أجواء تعكس صورة الدولة المصرية، وترسخ مبادئ الشفافية والتنافس الشريف بين جميع المرشحين.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية للحزب، الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، النائب محمد عبد المقصود، أمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر، والنائبة فضية سالم عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، أعمال التصويت وآخر المستجدات في الوقت الحالي.

وأشار الحزب إلى أنه يتم رصد كل التفاصيل على مدار الساعة عبر خاصة الـ" زووم"، وذلك في إطار المتابعة اللحظية لقنوات الاتصال المفتوحة مع الأمانات الفرعية بالمحافظات، بهدف الوقوف على سير العملية الانتخابية دون أي معوقات أو عراقيل قد تؤثر على التصويت.

وخلال المتابعة، اطلعت الغرفة على التقارير الواردة من الأمانات بالمحافظات حول حجم الإقبال أمام اللجان ومدى انتظام العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى، للتعرف عن قرب على طبيعة المشهد الانتخابي، وتقييم معدلات المشاركة وتأمين حسن سير العملية الانتخابية.

وجدد حزب الجبهة الوطنية، دعوته للمواطنين للنزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، باعتبارها السبيل الأبرز لتجسيد إرادة الشعب، والمساهمة في بناء مجلس نواب قوي قادر على التعبير عن تطلعات المصريين وحماية مقدرات الوطن، بما يعزز الحياة الديمقراطية ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من جميع فئات المجتمع.

وأكدت الغرفة المركزية، الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، بما يضمن توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.