وزير خارجية أفغانستان: لا يجب أن يؤثر إطلاق أفغاني النار في واشنطن على البلاد ككل



قال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، إن المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على فردين من الحرس الوطني الأمريكي الأسبوع الماضي، سبق أن تلقى تدريبا من القوات الأمريكية، مؤكدا أن أفعاله لا يجب أن تنعكس على الشعب الأفغاني.

وتعد هذه التصريحات أول رد علني من حكومة طالبان على الحادث.

ويواجه رحمن الله لاكانوال (29 عاما) تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعد وفاة أحد الضحيتين، الأخصائية سارة بيكستروم (20 عاما)، وإصابة السيرجنت أندرو وولف (24 عاما) بإصابات حرجة.

وقد دفع لاكانوال ببراءته من التهمتين في أول جلسة له أمام قاضٍ في واشنطن، وأدلى بإفادته عبر دائرة فيديو من المستشفى حيث يتلقى العلاج بعد إصابته في الهجوم.

وقال متقي: "هذا حادث فردي، والشخص الذي ارتكبه قد تلقى تدريبا من قبل الأمريكيين، ولا تتعلق هذه المسألة بالشعب الأفغاني النبيل".