 إدانة مسئول حكومي في ليتوانيا بكراهية اليهود - بوابة الشروق
الخميس 4 ديسمبر 2025 7:11 م القاهرة
إدانة مسئول حكومي في ليتوانيا بكراهية اليهود

وكالات
نشر في: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 6:54 م | آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 6:54 م

أدانت محكمة في ليتوانيا، اليوم الخميس، زعيم حزب صغير في الائتلاف الحاكم بتهمة التحريض على كراهية اليهود والتقليل من شأن الهولوكوست في منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2023.

وأضافت المحكمة أن ريميجيوس زيمايتيتس مؤسس حزب "نيموناس داون" الشعبوي حُكم عليه بغرامة قدرها خمسة آلاف يورو (5835 دولار) لاتهامه زيفا للشعب اليهودي، كمجموعة، بارتكاب جرائم تاريخية، وتشجيعه على العداء وتعزيز الصور النمطية السلبية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابعت محكمة فيلنيوس الإقليمية أن "(زيمايتيتس ) سخر علنا من الشعب اليهودي واحتقره وحرض على الكراهية ضد المجتمع اليهودي" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه استخدم أيضا "لغة مهينة للكرامة الإنسانية وتحرض على العداء على أسس عرقية".

