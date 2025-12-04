 استقالة فيديريكا موجيريني عميدة كلية أوروبا ببلجيكا وسط تحقيق في قضية احتيال - بوابة الشروق
الخميس 4 ديسمبر 2025 5:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

استقالة فيديريكا موجيريني عميدة كلية أوروبا ببلجيكا وسط تحقيق في قضية احتيال

بروكسل - د ب أ
نشر في: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 5:04 م | آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 5:04 م

أعلنت الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، استقالتها، اليوم الخميس، من منصب عميدة كلية أوروبا بمدينة بروج البلجيكية، وسط تحقيق في قضية احتيال.

واستقالت موجيريني من منصبها كعميدة للجامعة المرموقة وكذلك من منصبها كمديرة للأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي التي يتركز حولها التحقيق الجاري.

وتم احتجاز وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة لفترة وجيزة لاستجوابها أمس الأول الثلاثاء، على خلفية اتهامات بالاحتيال في المشتريات والفساد وتضارب المصالح وانتهاك السرية المهنية، بحسب مكتب المدعي العام الأوروبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك