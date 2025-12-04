استقالة فيديريكا موجيريني عميدة كلية أوروبا ببلجيكا وسط تحقيق في قضية احتيال

أعلنت الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، استقالتها، اليوم الخميس، من منصب عميدة كلية أوروبا بمدينة بروج البلجيكية، وسط تحقيق في قضية احتيال.

واستقالت موجيريني من منصبها كعميدة للجامعة المرموقة وكذلك من منصبها كمديرة للأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي التي يتركز حولها التحقيق الجاري.

وتم احتجاز وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة لفترة وجيزة لاستجوابها أمس الأول الثلاثاء، على خلفية اتهامات بالاحتيال في المشتريات والفساد وتضارب المصالح وانتهاك السرية المهنية، بحسب مكتب المدعي العام الأوروبي.