بوتين: هناك نقاط لا يمكن الموافقة عليها في المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بعض المقترحات في خطة أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، غير مقبولة للكرملين، مشيرا في تصريحات نشرت اليوم الخميس، أن الطريق لايزال طويلا أمام أي اتفاق.

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقوى دفعة دبلوماسية لوقف القتال منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو أربع سنوات.

ولكن الجهود اصطدمت مجددا بمطالب يصعب تنفيذها خاصة بشأن ما إذا كان يجب على أوكرانيا التخلي عن الأراضي لروسيا وكيف يمكن أن تبقى في مأمن من أي عدوان مستقبلي من جانب موسكو.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي، في الوقت الذي يلتقي فيه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف اليوم الخميس، في ميامي لإجراء مزيد من المحادثات، بحسب مسئول أمريكي بارز اشترط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التعليق علانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن محادثاته التي استمرت خمس ساعات أمس الثلاثاء في الكرملين مع ويتكوف وكوشنر كانت "ضرورية" و"مفيدة" ولكنها كانت أيضا "عملا صعبا" في ظل بعض المقترحات التي لم يقبلها الكرملين.

وتحدث بوتين، لقناة إنديا توداي تي.في. قبل زيارته لنيودلهي اليوم الخميس، وبينما لم تبث المقابلة بأكملها بعد، اقتبست وكالتا الأنباء الروسيتين الرسميتين تاس وريا نوفوستي بعض تصريحات بوتين.

ونقلت وكالة "تاس"، عن بوتين القول في المقابلة إن محادثات أمس الثلاثاء في الكرملين، تحتم على الجانبين "الاطلاع على كل نقطة" من مقترح السلام الأمريكي "وهذا هو السبب في استغراق الأمر مدة طويلة للغاية".

وأضاف بوتين: "كان هذا حوار ضروري وملموس"، وكانت هناك بنود كانت موسكو مستعدة لمناقشتها، بينما "لا يمكننا الموافقة" على بنود أخرى.

وقال ترامب: "انطباعتهما كانت قوية للغاية أنه يود إبرام اتفاق".

ورفض بوتين، الإسهاب بشأن ما الذي يمكن أن تقبله أو ترفضه روسيا ولم يقدم أي من المسؤولين الآخرين المشاركين تفاصيل عن المحادثات.

ونقلت وكالة تاس، عنه القول: "أعتقد أنه من المبكر للغاية لأنها يمكن أن تعرقل ببساطة نظام العمل" لجهود السلام.