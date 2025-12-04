 قتل في معارك بين العشائر.. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن مقتل ياسر أبو شباب المتعاون مع الاحتلال في غزة - بوابة الشروق
الخميس 4 ديسمبر 2025 3:47 م القاهرة
قتل في معارك بين العشائر.. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن مقتل ياسر أبو شباب المتعاون مع الاحتلال في غزة

القدس - الأناضول
نشر في: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 3:40 م | آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 3:40 م

- هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه قتل في صراع بين العشائر

- قناة "إسرائيل 24" نقلت عن مصدر إسرائيلي أن أبو شباب توفي في مستشفى سوروكا

 

تحدثت وسائل إعلام عبرية، الخميس، عن مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، نقلا عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، إن أبو شباب "قتل في معارك بين العشائر في غزة".

في السياق، ذكرت قناة "إسرائيل 24" الخاصة نقلا عن مصدر إسرائيلي أن أبو شباب توفي في مستشفى سوروكا (جنوب)، متأثرا بجروح أصيب بها.

من جانبه، قال المعلق اليميني في القناة 12 عميت سيغال، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن هذا التطور "سيئ لإسرائيل"، موضحا أن حركة "حماس" كانت تعتبر أبو شباب "تهديدا استراتيجيا لحكمها في القطاع".

وأضاف: "إذا ثبتت صحة ذلك، فسيتعين على إسرائيل أيضا التحقيق في كيفية تجاوز عناصر حماس للخط الأصفر واغتياله".

وتابع سيغال​​​​​​​: "يتحقق المسؤولون الإسرائيليون أيضا مما إذا كان قد قُتل في اشتباكات بين العشائر في غزة".

