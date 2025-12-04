إسرائيل تعلن مقتل ياسر أبو شباب المسئول عن الميلشيا المتعاونة مع الاحتلال في غزة

أعلنت القناة 14 العبرية، اليوم الخميس، عن مقتل ياسر أبو شباب، قائد مليشيا «القوات الشعبية في غزة»، في ظروف لم تتضح بعد.

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باغتيال أبو شباب في قطاع غزة على يد مسلحين مجهولين شرق رفح.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني، قوله إن «أبو شباب توفي في مستشفى سوروكا ببئر السبع متأثرًا بإصابة، نتجت عن خلافات داخلية».

وكان أبو شباب، ينشط في جزء من جنوب القطاع لا تزال تحتله القوات الإسرائيلية، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الماضي.

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن أبو شباب تلقى الأسلحة والغطاء من الجيش الإسرائيلي، وأنه يعمل بالتنسيق معها.