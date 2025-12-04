أوكرانيا: نريد سلاما حقيقيا وليس استرضاء روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، اليوم الخميس، في كلمة أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن أوكرانيا تريد "سلاما حقيقيا وليس استرضاء" روسيا.

وأضاف سيبيها، أمام المجلس الوزاري السنوي للمنظمة: "ما زلنا نتذكر أسماء أولئك الذين خانوا الأجيال القادمة في ميونيخ. يجب ألا يتكرر ذلك مرة أخرى. يجب عدم المساس بالمبادئ ونحن بحاجة إلى سلام حقيقي وليس إلى استرضاء"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأشار الوزير، بهذا على ما يبدو إلى اتفاقية عام 1938 مع ألمانيا النازية، التي وافقت بموجبها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا على أن يضم أدولف هتلر إقليما في ما كان يُعرف آنذاك بتشيكوسلوفاكيا، وتستخدم هذه الاتفاقية على نطاق واسع كإشارة إلى عدم مواجهة قوة مهددة.

وتسعى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي هيئة معنية بالأمن والحقوق، إلى الاضطلاع بدور في أوكرانيا ما بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إن فريقه يستعد لعقد اجتماعات في الولايات المتحدة وإن الحوار مع ممثلي ترامب سيستمر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الطريق أمام محادثات السلام غير واضح حاليا، في تصريحات بعد محادثات وصفها بأنها "جيدة إلى حد معقول" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثين أمريكيين.