آليات ودبابات ميركافا لجيش الاحتلال تتحرك قبالة بلدتي مركبا والعديسة جنوب لبنان

أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الخميس، بتحرك آليات لجيش الاحتلال، ودبابات «ميركافا» قبالة بلدتي مركبا والعديسة جنوب لبنان.

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مبان في قرى بجنوب لبنان، وذلك بذريعة الهجوم على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، والتعامل مع محاولاته لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، سكان مباني محددة في قريتي جباع ومحرونة على إخلائها فورا.

ووجه حديثه للسكان: «أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر».

وتشهد قرى وبلدات الجنوب اللبناني تصاعداً متواصلاً في وتيرة الغارات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع حزب الله في نوفمبر 2024.