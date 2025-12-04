القبض على المتهم بالتعدي على مسن بالقاهرة إثر خلاف أسرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بالتعدي على مسن بالضرب في القاهرة.

جاء ذلك بعد رصد أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بأحد المواقع الإخبارية يُظهر قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على مسن بالضرب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، ورد لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة بلاغ من المسن المعتدى عليه (مصاب بجرح سطحي بالوجه ومقيم بدائرة القسم) بتضرره من طليق نجلته لتعديه عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بشأن حضانة أبنائه.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، المقيم بمنطقة الشرابية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات الأسباب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.