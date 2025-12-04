ألمانيا تنقل مقاتلات طراز يوروفايتر إلى بولندا لحماية الجناح الشرقي للناتو

نقلت القوات الجوية الألمانية طائرات مقاتلة، إلى بولندا لتعزيز حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأعلن سلاح الجو الألماني، اليوم الخميس، أن عدة طائرات من طراز يوروفايتر انطلقت من قاعدة نورفنيش غربي ألمانيا باتجاه مطار مالبورك العسكري البولندي.

وتأتي هذه العملية ردًا على ما قامت به مقاتلات روسية مؤخرا من انتهاكات للأجواء في منطقة بحر البلطيق، بالإضافة إلى توغل مسيرات من طراز كاميكازي في أراضي الناتو.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعلن عن هذه الخطوة في منتصف أكتوبر الماضي.

من جهته، قال مفتش (رئيس أركان) القوات الجوية الألمانية، هولجر نيومان: "بهذه المهمة يقدم جنودنا إسهاما قيما جديدا لحماية المنطقة الشرقية للحلف إلى جانب وحدة الاستنفار التابعة لنا التي نشرناها في رومانيا منذ أغسطس. بذلك نرسل إشارة قوية أخرى لدعم بلدنا الجار بولندا والناتو ككل".

وكانت القوات الجوية الألمانية شاركت بالفعل في أغسطس وسبتمبر الماضيين بطائرات مقاتلة في مطار مالبورك العسكري البولندي الذي يقع على بعد نحو 60 كيلومترًا جنوب شرق جدانسك و80 كيلومترًا عن جيب كاليننجراد الروسي المطّل على بحر البلطيق.

ويرسل الجيش الألماني مع الطائرات قوة مكوّنة من نحو 150 جنديا، تضم إلى جانب الطيارين أيضًا فنيين، ومسئولين عن اللوجستيات، وحراسًا للمواقع، وشرطة عسكرية. ومن المقرر أن يستمر تمركز هذه الطائرات في بولندا حتى مارس المقبل.