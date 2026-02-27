الشباب يعلن غياب نجمه عن قمة الهلال بالدوري السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي غياب نجمه البرازيلي كارلوس جونيور عن المواجهة المرتقبة أمام الهلال، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وأوضح النادي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن كارلوس جونيور لن يكون ضمن قائمة الفريق بسبب استمرار معاناته من إصابة في عضلات البطن، والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وأشار البيان إلى أن اللاعب تواجد اليوم في عيادة النادي الطبية، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف للتعافي من آلام عضلات البطن، على أمل عودته في أقرب وقت ممكن لدعم صفوف الفريق.

ويمثل غياب كارلوس جونيور ضربة فنية للشباب، في ظل أهمية المواجهة أمام الهلال، خاصة أن الفريق يسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب والهروب من مناطق الضغط في الأسابيع المتبقية من الموسم.

ويحتل الشباب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ما يزيد من صعوبة اللقاء على الفريق الشبابي أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب هذا الموسم.