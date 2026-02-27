جوارديولا: ندعم لاعبينا الصائمين ونعرف كيف نتعامل مع الأمر

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن آلية تعامل النادي مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الأمر ليس جديدًا على الفريق وأن هناك خبرات سابقة في هذا السياق.

وجاءت تصريحات جوارديولا عقب قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد، في صدام متجدد بين عملاقين من كبار القارة.

وقال المدرب الإسباني: «نادينا يتعلم ويتحسن من خلال اللعب ضد أفضل الفرق في تاريخ هذه المسابقة»، في إشارة إلى أهمية مواجهة ريال مدريد أوروبيًا.

وبشأن الصيام في رمضان، أوضح جوارديولا: «النادي أجرى جميع التعديلات اللازمة لضمان قدرة اللاعبين الصائمين على الالتزام بمعتقداتهم، مع الاستمرار في تقديم أفضل مستوى ممكن».

وأضاف: «هم يتبعون هذا التقليد الديني، ولدينا مختصو تغذية يكيفون البرامج وفقًا لاحتياجات الفريق. أعتقد أنهم معتادون على ذلك، فهم ليسوا صغارًا ومعتادون على اللعب في هذه الفترة. ليست المرة الأولى لهم، ونحن نعرف كيف نتعامل مع الأمر».

كما تطرق جوارديولا للحديث عن حالة البلجيكي جيريمي دوكو، مؤكدًا أنه يسير على طريق التعافي، وخاض أول حصة تدريبية له مؤخرًا، لكنه لم يحسم بعد مدى جاهزيته لمواجهة ليدز يونايتد.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع ليدز مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل السيتي المركز الثاني برصيد 56 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بـ61 نقطة.