ترامب في رسالة لنظيره العراقي: عازمون على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط، وذلك في رسالة موجهة إلى نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، استقبل رشيد، اليوم في قصر بغداد، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما جرى استعراض تطورات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

وعبّر الرئيس العراقي عن شكره وتقديره على الرسالة التي بعثها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 نوفمبر الماضي، والتي تضمنت الامتنان لدعم حملة تعزيز السلام في المناطق المضطربة حول العالم.

كما طلب الرئيس ترامب، من نظيره العراقي استمرار دعمه للمساعدة في ضمان «مستقبل أكثر إشراقاً لمواطنينا والعالم»، بحسب البيان الرئاسي.

وأكد ترامب في الرسالة، عزمه على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه إلى أن يتجاوز المجتمع الدولي صراعات الماضي الطويلة الأمد من أجل إنقاذ الأرواح، في كل منطقة، وفي كل قارة.

ورحب رشيد، بالتزام ترامب، الذي يتماشى مع إيمانه بأن جميع النزاعات يمكن، بل ويجب، حلها بالحوار بدلاً من العنف، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتعاون والسلام الدائم مع التأكيد على العمل المشترك؛ من أجل مستقبل عالمي أكثر أمنا وتناغما.