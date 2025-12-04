تحدث ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن إمكانية مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 للمرة السادسة.

وقال ميسي: "سأتعامل مع الأمر يومًا بيوم، لكني بصراحة أشعر أنني بحالة جيدة هذا العام".

وأضاف ميسي في حواره مع "سبورتس سنتر" الإسبانية: "لكن أعتقد أن وجود فترة تحضيرية للموسم في منتصفه مع إنتر ميامي قد يُغير كل شيء بالنسبة لي، هذا بمثابة بداية من الصفر، ومن الناحية الشخصية سيساعدني هذا كثيرًا".

وقارن ميسي بين الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم 2022 في قطر والفترة التي ستكون قبل المونديال القادم، حيث قال: "في الطبيعي يصل اللاعبون القادمون من أوروبا وهم يشاركون في الكثير من المباريات، كما هو الحال دائمًا تقريبًا في مسابقات المنتخبات الوطنية، باستثناء مونديال قطر الذي لم يحدث ذلك".

وأشار ميسي إلى أرقامه القياسية التي يقوم بها مع إنتر ميامي، حيث أكد أنه لا يفكر في الأمر، إذ قال: "لا أفكر أنه يجب عليّ صنع هدف أو تسجيل هدف لتحقيق رقم قياسي أو التفوق على رقم أحد اللاعبين".