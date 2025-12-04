279 شاحنة محمّلة بالمساعدات تعبر معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة

دخلت، اليوم الخميس، 279 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر بوابة معبر رفح الفرعية باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني لصالح المنظمات الإغاثية في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري لـ"الشروق"، أنه تم إدخال الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من الأصناف الإغاثية المتنوعة، وتشمل السلال الغذائية، والمواد الطبية، والخيام، والمواد البترولية، والملابس الشتوية، والأغطية؛ مقدمة من عدة هيئات محلية ودولية وعربية، من بينها قافلة "زاد العزة" المقدمة من الهلال الأحمر المصري.

وشملت الشاحنات التي دخلت اليوم 106 شاحنات تابعة لمنظمات الأمم المتحدة، و17 شاحنة من دولة الإمارات، و67 شاحنة مخصصة للمخيم المصري، و27 شاحنة من دولة قطر، و31 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و6 شاحنات غاز، و8 شاحنات سولار.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأربعاء بلغ 16097 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 192 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 360 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 84 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.