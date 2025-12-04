حماس تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار وتندد بخروقات الاحتلال

أكدت حركة حماس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعهدت بمواصلة العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل داعية الوسطاء والدول الضامنة إلى ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته وفتح معبر رفح في الاتجاهين.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الخميس، أن الاحتلال "يواصل ارتكاب مجازره ضد شعبنا في قطاع غزة، من خلال استهداف المدنيين، وحرق خيامهم وهم بداخلها، وتصعيد عمليات نسف ما تبقى من منازل القطاع، فضلا عن استمرار إغلاق معبر رفح".

وأوضح قاسم، أن حركة حماس تواصل التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وسلمت جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين أمس في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أن الحركة ستواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل.

ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته للاتفاق، وتنفيذ تعهداته كما وردت فيه، وفي مقدمتها فتح معبر رفح في الاتجاهين.