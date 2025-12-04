منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مستعدة لمراقبة اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا

أعلن وزراء خارجية من عشرات الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال اجتماع في فيينا، اليوم الخميس، أن المنظمة "على استعداد" لتولي مهمة مراقبة أي وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا.

ورغم أن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال المستمر في أوكرانيا، منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في فبراير 2022، لم تحقق بعد نتائج ملموسة، فإن الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تدرس بالفعل شكل مهمة المراقبة المحتملة في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إن الوقت قد حان للتفكير في الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "في فترة ما بعد النزاع".

ورغم أن وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونن، قد أقرت بأنه لم يتم بعد الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فإنها أضافت: "نحن مستعدون".

وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن دعم أوكرانيا في مفاوضات السلام يمثل الأولوية القصوى في الوقت الحالي.

وتابع فاديفول، بأنه عندما يحين الوقت، ستكون هناك حاجة إلى آليات لتأمين ومراقبة وقف إطلاق النار المحتمل.

وأشار فاديفول إلى أنه رغم عدم وضوح الدور الدقيق الذي قد تلعبه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وموعده، "فمن المهم اتخاذ الاستعدادات المسبقة".