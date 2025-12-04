مدرب المغرب: هدفنا المنافسة على لقب كأس العرب

قال طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب المغربي، إنه يأمل في مواصلة فريقه لأدائه التصاعدي في بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك حينما يواجه نظيره العماني، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالبطولة.

وكان المنتخب المغربي قد فاز على نظيره منتخب جزر القمر 3-1 في الجولة الأولى بدور المجموعات.

وقال السكتيوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة التي ستقام في ملعب "المدينة التعليمية":" نحن أمام مواجهة جديدة، ونتطلع للفوز كي نضمن العبور للدور المقبل، والكل يدرك حجم المسؤولية، ونأمل أن نكون في أتم الجاهزية للدفاع عن سمعة الكرة المغربية".

وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية (قنا):"نملك مجموعة مميزة، والكل لديه رغبة كبيرة في الوصول لأدوار متقدمة في هذه البطولة والمنافسة على اللقب، وهدفنا الحالي يتركز بالفوز على عمان غدا، ومن ثم سننظر للمواجهات المقبلة".

وأضاف:" نحن أمام مسؤولية كبيرة ونؤمن بقدراتنا جيدا ونريد أن نقدم ما يسعد الجماهير المغربية ونخرج بالنتائج التي تشرف البلاد".

من جانبه قال أنس باش، لاعب المنتخب المغربي، إن مواجهة عمان ستكون صعبة بالنظر لأداء الفريق في مواجهة السعودية بالجولة الأولى رغم هزيمته1-2.

وأضاف:" نعرف جيدا أن المهمة ليست سهلة على اعتبار أن المنافس ظهر بشكل جيد في اللقاء السابق، وهدفنا الفوز وجني النقاط الثلاث كي نحسم تأهلنا للدور المقبل".

وتابع: "نريد الذهاب لأبعد نقطة في البطولة وتحقيق اللقب، ولكن علينا تجاوز مباراة الغد، وسنركز بعدها على المواجهات المقبلة".