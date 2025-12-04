ليز تراس تستعد لتقديم برنامج عبر يوتيوب: مساحة لثورة مضادة

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا الأقصر خدمة، تستعد لإطلاق برنامجها الخاص عبر منصة "يوتيوب"، مشيرة إلى أنها تريد للبرنامج أن يكون مساحة لـ"ثورة مضادة".

وأفاد بيان صحفي بأن "برنامج ليز تراس"، الذي ينطلق يوم الجمعة، سيكون "برنامجًا جديدًا جريء في المشهد الإعلامي الذي يهيمن عليه التفكير الجماعي والإجماع الخجول".

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن تراس، التي أمضت 49 يومًا في رئاسة وزراء بريطانيا قبل أن يطيح بها حزبها، كانت نشطة في ساحات الخطابات الأمريكية النشطة منذ مغادرتها المنصب عام 2022. وأكدت مرارًا أن أزمة السوق التي كانت سببًا في الإطاحة بها لم تكن خطأها.

وقالت إن "الدولة العميقة حاولت تدميري لكنني عدت الآن ومتحمسة لإطلاق هذا البرنامج".

تقوم ترَاس بإنتاج البرنامج بالتعاون مع شبكة "جاست ذا نيوز" التابعة للصحفي الأمريكي جون سولومون. وسيتم إصدار الحلقات أسبوعيًا على منصات الفيديو والصوت، بما في ذلك يوتيوب ورامبل وسبوتيفاي.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة إن "الناس في بريطانيا وأمريكا وشتى أنحاء العالم الحر سئموا التحدث إليهم بتعال. سئموا من الخبراء الذين يخطئون في كل شيء، والنخب التي ترفض الاستماع، والقادة الضعفاء الذين لا يدافعون عن القيم الغربية".