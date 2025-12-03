لقي شخص مصرعه بمحافظة الدقهلية، فيما أُصيب سبعة آخرون، إثر اندلاع حريق هائل داخل مخزن مكوّن من أربعة طوابق تابع لمحل لبيع الملابس بمنطقة سوق الخواجات بمدينة المنصورة، وتم الدفع بست سيارات إسعاف و13 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل بمخزن ملابس «رأفت صيام» بسوق الخواجات بشارع بورسعيد في مدينة المنصورة.

وسارعت قوات الإطفاء والإسعاف وضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني وإخلاء السوق من المارة والباعة. وانتقل إلى موقع الحادث اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن النيران اندلعت داخل عقار مكوّن من أربعة طوابق يُستخدم كمعرض ومخزن ملابس. ودفعت قوات الحماية المدنية بـ13 سيارة إطفاء و6 سيارات إسعاف، وتبين مصرع «علي محمد مصطفى الطنطاوي، 43 سنة، عامل»، حيث جرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبيّن إصابة كل من أحلام سليمان الشويحي، 70 سنة، مقيمة بشارع بورسعيد، ومحسن إبراهيم صلاح عبد الحميد، 49 سنة، مجند بالحماية المدنية ومقيم بمنية سمنود بالغربية، وكريم محمد العربي، 19 سنة، عامل بمحل ملابس بشارع بورسعيد، ومحمد سمير فاروق علي، 27 سنة، عامل بمحل ملابس ومقيم بالحسينية في المنصورة، وصبحي إسماعيل العشماوي، 30 سنة، عامل بمحل ملابس ومقيم بميت عنتر مركز طلخا، ووليد خالد محمد غريب، عامل بمحل ملابس ومقيم بعزبة الشال بالمنصورة، وجميعهم مصابون بحالات اختناق مختلفة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.