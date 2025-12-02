لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بحالات اختناق، فيما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها منذ ساعات الصباح للسيطرة على حريق هائل شب بسوق التجار بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، وأسفر عن خسائر مادية كبيرة.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب الحريق.

وانتقلت على الفور 12 سيارة إطفاء وخمس سيارات إسعاف وقوة من مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وتبين أن الحريق اندلع في مخزن ملابس يملكه رأفت صيام بسوق الخواجات، المكون من أربعة أدوار. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق في ثلاثة أدوار، فيما تستمر جهود السيطرة على الدور الرابع.

ويعد سوق التجار أكبر أسواق محافظة الدقهلية للملابس، ويضم آلاف المحلات التجارية في شارع بورسعيد والمناطق المحيطة به.