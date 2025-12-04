بدأت قناة "إنديا توداي"، التي أجرى مراسلوها مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل زيارته إلى الهند، العد التنازلي لبث المقابلة المهمة في لحظة جيوسياسية محورية.



وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة حصرية مع صحفيتي "إنديا توداي" و "آج تاك"، أنجانا أوم كاشياب وغيتا موهان، وهي الأولى للتلفزيون الهندي منذ ما يقرب من عقدين، حسبما جاء في إعلان القناة.



وأشارت القناة إلى أنه "خلال المقابلة، أجاب فلاديمير بوتين عن أسئلة حول رؤيته لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومستقبل العلاقات الروسية الهندية".

وسجلت المقابلة في قاعة كاثرين بالكرملين، وأكدت "إنديا توداي" أن "تقييمات الرئيس وتصريحاته محل متابعة في معظم عواصم العالم - من واشنطن وبروكسل إلى بكين - إذ جرت المحادثة على خلفية التحولات الجيوسياسية والصراع الدائر في أوكرانيا".

وأضافت القناة: "تزداد أهمية المقابلة لأنها سجلت بعد 24 ساعة فقط من محادثات بوتين المطولة، التي استمرت قرابة خمس ساعات، مع ممثلي الولايات المتحدة في موسكو، وهذا يجعل تصريحاته ذات قيمة خاصة للمجتمع الدولي، في ضوء مبادرة السلام الجديدة بشأن أوكرانيا التي تناقش في واشنطن".



ستعرض المقابلة كاملة على برنامجي "إنديا توداي" و"آج تاك" (النسخة الهندية) في 4 ديسمبر الساعة 21:00 مساء بتوقيت الهند (18:30 مساء بتوقيت موسكو).

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف تفاصيل برنامج إقامة فلاديمير بوتين في نيودلهي، حيث يغادر موسكو الخميس في زيارة دولة تستغرق يومين، وستعقد القمة الثالثة والعشرون بين البلدين في نيودلهي.

كما صرح دميتري شوغاييف مدير الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني بأن القمة الروسية الهندية في نيودلهي ستبحث مشاريع عسكرية تقنية جديدة وتوسيع العقود القائمة بين البلدين.

هذا وتستعد قناة روسيا اليوم لإطلاق نسختها الجديدة الموجهة للجمهور الهندي في الخامس من ديسمبر الجاري، بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند.