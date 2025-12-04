مزارعون يغلقون مدخل البرلمان المكسيكي احتجاجا على قانون المياه الجديد

قاد عشرات المزارعين جراراتهم في قافلة إلى مكسيكو سيتي وأغلقوا مدخلا لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء احتجاجا على قانون المياه الوطني الجديد الذي يفرض ضوابط أكثر صرامة على استخدام المياه.

وتجمع المزارعون أمام قاعة البرلمان للاحتجاج على اقتراح قانون المياه العامة، الذي يقولون إنه سيحول المياه بعيدا عن الريف لإعادة تخصيصها للاستخدام حسب تقدير الحكومة. ويؤكدون أن الاقتراح يهدد معيشتهم ويقوض حقهم الأساسي في الحصول على الماء.

وجاء على لافتة معلقة بين جرارين: "إذا أثر على الريف، فإنه يؤثر على المدينة!".

وقال خورخي روبليس، مزارع من ولاية تشيهواهوا بشمال المكسيك: "نحن نحتج ضد فرض الحكومة الاتحادية لقانون مياه جديد، وهو تعديل يهدد ملكية أراضينا".

ويتم مناقشة الاقتراح المدعوم من الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في مجلس النواب، حيث يمتلك حزبها "مورينا" الأغلبية. ويهدف القانون إلى تمكين الحكومة الاتحادية من فرض عقوبات أشد على الجرائم المتعلقة بالمياه وتنظيم منح تراخيص استخدام المياه، وهو قطاع عانى من قضايا فساد بارزة.