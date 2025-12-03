ارتفع ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و10 مصابين

ارتفع عدد ضحايا حريق سوق التجار (الخواجات) في المنصورة إلى خمس حالات وفاة وعشر حالات اختناق.

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء دكتور محمد عمران، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، من موقع الحادث، جهود السيطرة على حريق اندلع في أحد المحلات التجارية بسوق الخواجات الشهير في شارع بورسعيد بمدينة المنصورة.

وأوضح المحافظ أنه فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بنشوب الحريق، انتقل على الفور إلى موقع الحادث ووجَّه الجهات المعنية للتعامل العاجل معه، كما انتقلت فورًا 12 سيارة إطفاء من الحماية المدنية إلى الموقع، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف لتقديم المساعدة الطبية عند الحاجة.

واتخذ المحافظ عدة إجراءات سريعة لاحتواء الموقف، حيث وجَّه بفصل التيار الكهربائي والغاز عن المبنى والمباني المجاورة، كما طلب من شركة مياه الشرب رفع ضغط المياه في صنابير الحريق بالمنطقة بأقصى طاقة وتشغيل الوحدات الاحتياطية، إضافة إلى الدفع بسيارات مياه متنقلة لدعم عمليات الإطفاء.

وكلف محافظ الدقهلية الأجهزة المعنية بفرض كردون حول المنطقة لمنع عرقلة عمل فرق الإنقاذ، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية في المنطقة، وفحص صنابير الحريق والمتابعة الدورية لها، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأوضح المحافظ أن عدد الإصابات يبلغ 10 أشخاص، غالبيتهم حالات اختناق، تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تم خروج ثلاثة منهم، فيما سُجلت خمس حالات وفاة. وأثنى على الاستجابة السريعة لقوات الحماية المدنية، التي تمكنت من منع امتداد الحريق إلى المحلات والمباني المجاورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن العمل لا يزال جاريًا في موقع الحادث، ولن يغادر الفريق حتى السيطرة التامة على الحريق والاطمئنان على الأوضاع، ووجَّه خالص تعازيه لأسر وأهالي المتوفين، مع خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.