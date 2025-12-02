 رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 11:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 11:37 م

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الدواجن المطروحة في الأسواق سليمة بنسبة 100%، محذرًا من بعض المحال في المناطق الشعبية التي تبيع ما يعرف بـ«الدواجن السردة».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «استوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إن حملة مشتركة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة ومباحث التموين نجحت مؤخرًا في ضبط صاحب محل يبيع دواجن «سردة» غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وشدد على ضرورة تقنين أوضاع محال بيع الطيور الحية، والتي لا تمتلك تراخيص منذ عام 2009، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تعتزم تنفيذ حملات موسعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار السيد إلى وجوب إعدام هذا النوع من الدواجن فورًا ومنع تداوله، نظرًا لما يسببه من أمراض خطيرة، من بينها الفشل الكلوي، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي محل يفتقر إلى الثقة أو الرقابة.

وطالب بتطبيق قوانين صناعة الدواجن، وفي مقدمتها تحويل محال بيع الطيور من الحية إلى المبردة أو المجمدة، باعتبارها الخيار الأكثر أمانًا صحيًا، ولما توفره من قدرة على تكوين مخزون استراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك